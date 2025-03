Cachorro sobrevive depois de ser atingido por tiro e bala nos EUA

Nos Estados Unidos, um cachorro que vivia nas ruas foi levado para uma clínica veterinária. Ele tinha uma flecha atravessada no pescoço. O caso era grave e, depois de uma radiografia, a veterinária descobriu que ele também tinha uma bala alojada no abdômen. Foi feita uma cirurgia, ele sobreviveu e ganhou o nome de ‘Amuleto’. Os agressores estão sendo procurados.



