Toquinho é um cachorro de Irecê (BA) que realiza suas próprias compras de ração. Com dinheiro na boca, ele vai até a loja e volta com o alimento. O vídeo dele comprando sua comida acumulou mais de dois milhões de visualizações.



