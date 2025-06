Cadela de 1 ano se assusta durante passeio com tutor e desaparece na zona oeste de São Paulo

A cadela Olívia, de 1 ano e três meses, desapareceu enquanto estava passeando com o tutor no Jardim das Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Ela se assustou com outro cachorro e, com medo, fugiu para a avenida Marquês de São vicente. A família disse que recebeu uma informação de que Olívia foi levada por alguém que a colocou dentro de um carro, próximo a um posto de gasolina. Qualquer informação sobre a cadelinha desaparecida pode ser enviada para o canal de denúncias do Balanço Geral: (11) 99717-7777.



