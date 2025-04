Caixas misteriosas viram febre nos EUA, surpreendendo clientes com produtos inesperados

Nos Estados Unidos, a compra de caixas misteriosas tem se tornado popular. Os consumidores pagam um valor fixo por pacotes cujo conteúdo é desconhecido. Essa foi uma solução encontrada para lidar com correspondências não entregues. Dylan Byers, jovem empresário, se destaca nesse mercado, vendendo mais de 10 mil caixas. As compras, porém, nem sempre compensam: os interessados devem estar conscientes dos riscos, já que não há garantias sobre o conteúdo ou o valor dos itens adquiridos.



