Câmera do Balanço: Caçadores clandestinos instalam armadilhas para animais em parque estadual de SP

A Polícia Ambiental de São Paulo descobriu armadilhas para pegar animais instaladas por caçadores clandestinos no Parque Estadual da Serra do Mar. Além de atingir a fauna local, as arapucas também podem causar graves acidentes com os frequentadores do local, que possui diversas trilhas. A Câmera do Balanço foi até lá conferir. Acompanhe!