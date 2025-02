Câmera do Balanço: Conheça a realidade do submundo das 'Feiras do Rolo' em SP

As chamadas 'Feiras do Rolo' são populares em São Paulo, por conta da oferta de produtos com preços baixos. No entanto, elas também são cheias de práticas ilegais. Nelas, podem ser encontrados alimentos vencidos, animais silvestres e produtos sem nota. Em nota, as autoridades locais garantem fiscalizações frequentes junto à polícia civil e militar para combater tais práticas.