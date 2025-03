Câmera do Balanço: Drones flagram abatedouro clandestino na Grande São Paulo

Um drone coletou imagens das atividades de um abatedouro clandestino que funcionava em um endereço escondido em Santo André, na Grande São Paulo. Os envolvidos cometiam maus-tratos com porcos, aves, cabritos, entre outros animais, antes de abatê-los. E ainda lavavam as carnes com água suja. Após denúncias de moradores do bairro Jardim Utinga, as autoridades ambientais fizeram monitoramento do local por dez dias com um drone, coletaram provas e acionaram a Guarda Civil e a Polícia Civil. Um homem foi preso por maus-tratos, mas já pagou fiança de R$ 1.300 e foi liberado. Os agentes investigam como a carne era comercializada.



