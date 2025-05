Câmera do Balanço: Estacionamento de parque em SP coloca trava em carros de luxo e gera polêmica

O estacionamento do Parque Villa-Lobos, localizado em uma região nobre de São Paulo, tem instalado travas de segurança nas rodas de carros de luxo, cobrando o mesmo valor pago por motoristas de veículos populares. No entanto, estes últimos não recebem o mesmo nível de proteção. O especialista em direito do consumidor Roberto Pfeiffer afirma que a prática é duplamente abusiva: além de não informar previamente os proprietários dos carros de luxo, o estacionamento discrimina os veículos populares, que não recebem o mesmo tratamento. A empresa responsável pela gestão do local alega que a medida é voltada para veículos mais visados por criminosos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!