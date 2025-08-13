Logo R7.com
Balanço Geral

Câmera do Balanço flagra roubos e furtos a pedestres na Feirinha da Madrugada, em São Paulo

Em um dos casos mostrados, no entanto, Guardas Civis Metropolitanos conseguiram intervir a tempo e prenderam os criminosos

Balanço Geral|Do R7

A Câmera do Balanço flagrou roubos e furtos a pedestres que aconteceram na feirinha da madrugada, em São Paulo. Em um dos casos mostrados, no entanto, Guardas Civis Metropolitanos conseguiram intervir a tempo e prenderam os criminosos. Os dois assaltantes entraram em cabo de guerra com a bolsa da vítima e começaram a agredi-la até os sete agentes da GCM chegarem ao local.

  • Polícia
  • Roubo

