Câmera do Balanço: Parque reformado por moradores vira alvo de usuários de drogas na zona sul de SP

Um parque na Vila da Saúde, zona sul de São Paulo, que foi reformado depois de uma mobilização dos próprios moradores, vem enfrentando problemas. O espaço, que deveria ser uma área de lazer para famílias e crianças, passou a ser alvo de reclamações por causa do uso de drogas, ameaças e episódios de relações sexuais durante o dia.



No local, há vestígios de drogas e preservativos jogados no chão, além de relatos de flagrantes de consumo de entorpecentes, gritaria e ameaças. Segundo os moradores, em alguns casos, crianças presenciam situações inadequadas para o ambiente. O cenário tem provocado medo e afastado a vizinhança do espaço.



O problema começou antes mesmo da criação do parque. Em 2021, o local era apenas uma passagem de pedestres entre prédios, sem estrutura de lazer. Moradores afirmam que usuários de drogas e pessoas em situação de rua já frequentavam a área naquela época. Com o agravamento da situação, a comunidade decidiu buscar uma solução.



Os moradores fizeram um abaixo-assinado e pediram à subprefeitura a revitalização da passagem. O pedido foi atendido e o espaço ganhou pavimentação, paisagismo, brinquedos, equipamentos de ginástica e uma área cercada para cães. Apesar da transformação, a vizinhança afirma que os problemas de segurança continuaram.



Moradores dizem que já procuraram a polícia e a assistência social, mas que as medidas tomadas até agora não foram suficientes. Depois de se mobilizar para transformar a antiga passagem em uma área de lazer, a comunidade agora afirma ter medo de frequentar o espaço que ajudou a conquistar.



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