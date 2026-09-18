Câmera do Balanço: Parque reformado por moradores vira alvo de usuários de drogas na zona sul de SP
O espaço, que deveria ser uma área de lazer para famílias e crianças, passou a ser alvo de reclamações
Um parque na Vila da Saúde, zona sul de São Paulo, que foi reformado depois de uma mobilização dos próprios moradores, vem enfrentando problemas. O espaço, que deveria ser uma área de lazer para famílias e crianças, passou a ser alvo de reclamações por causa do uso de drogas, ameaças e episódios de relações sexuais durante o dia.
No local, há vestígios de drogas e preservativos jogados no chão, além de relatos de flagrantes de consumo de entorpecentes, gritaria e ameaças. Segundo os moradores, em alguns casos, crianças presenciam situações inadequadas para o ambiente. O cenário tem provocado medo e afastado a vizinhança do espaço.
O problema começou antes mesmo da criação do parque. Em 2021, o local era apenas uma passagem de pedestres entre prédios, sem estrutura de lazer. Moradores afirmam que usuários de drogas e pessoas em situação de rua já frequentavam a área naquela época. Com o agravamento da situação, a comunidade decidiu buscar uma solução.
Os moradores fizeram um abaixo-assinado e pediram à subprefeitura a revitalização da passagem. O pedido foi atendido e o espaço ganhou pavimentação, paisagismo, brinquedos, equipamentos de ginástica e uma área cercada para cães. Apesar da transformação, a vizinhança afirma que os problemas de segurança continuaram.
Moradores dizem que já procuraram a polícia e a assistência social, mas que as medidas tomadas até agora não foram suficientes. Depois de se mobilizar para transformar a antiga passagem em uma área de lazer, a comunidade agora afirma ter medo de frequentar o espaço que ajudou a conquistar.
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