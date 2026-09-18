Chef Baca faz coxinha de 305 kg e recupera recorde de maior do Brasil

Conhecido como um dos maiores especialistas em coxinhas do Brasil, o chef Baca voltou ao topo do ranking de maior coxinha do país. Ele preparou um salgado de impressionantes 305,2 kg, superando o recorde anterior, de 204 kg, estabelecido pelo chef Edi Dagrê, do Rio Grande do Sul.



Para a receita, foram utilizados 130 kg de farinha de trigo, 80 kg de frango para o recheio e mais de 50 kg de farinha para empanar. Ao todo, 40 litros de óleo foram necessários para fritar a supercoxinha. A equipe precisou se dividir entre o preparo do frango e da massa para dar conta da produção.



Baca trabalha com salgados há 15 anos e começou produzindo coxinhas para festas e buffets. Durante a pandemia, decidiu apostar em versões gigantes do salgado. A primeira tinha 11 kg, seguida por uma de 76 kg e outra de 118,8 kg. Para superar o recorde de 204 kg, a nova coxinha foi montada em camadas, respeitando a proporção de 70% de massa e 30% de recheio.



Depois de frita, a supercoxinha ficou com 1,45 metro de altura e 85 centímetros de largura. O preparo exigiu uma verdadeira força-tarefa, já que a estrutura precisa suportar o próprio peso para evitar que o salgado tombe. Segundo Baca, mais de mil pessoas poderão ser servidas com a coxinha.



E o chef também preparou uma versão de 8 kg especialmente para o estúdio do Balanço Geral. Eleandro Passaia, Diógenes Lucca e Fabíola Reipert provaram o salgado durante o programa. "É muito maravilhosa", afirmou Fabíola.



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