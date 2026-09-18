Calopsita foge de casa e família espalha cartazes pelo bairro para reencontrá-la na zona norte de SP

Uma calopsita, que era o xodó da casa de Sandra e sua filha Julia, desapareceu e deixou a família desesperada atrás dela na zona norte de São Paulo. Com menos de um ano, Marqueize se assustou quando uma vassoura caiu dentro de casa e fugiu.





Julia tem 10 anos e é quem mais está sofrendo com a perda da amiga que já fazia parte da família e da rotina. Ela chegava da escola e já ia direto ao encontro de Marqueize. As duas ficavam juntas até a hora de dormir.





Julia e Sandra estão a procura da calopsita de todas as formas possíveis , inclusive espalhando cartazes por toda a região, oferecendo uma recompensa de R$ 1.000 para quem encontrar Marqueize e devolver para elas.

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