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Balanço Geral – Record Rio Preto

Calopsita foge de casa e família espalha cartazes pelo bairro para reencontrá-la na zona norte de SP

O xodó da Julia, de 10 anos, se assustou com uma vassoura que caiu na casa e voou para longe

Balanço Geral|Do R7

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Uma calopsita, que era o xodó da casa de Sandra e sua filha Julia,  desapareceu e deixou a família desesperada atrás dela na zona norte de São Paulo. Com menos de um ano, Marqueize se assustou quando uma vassoura caiu dentro de casa e fugiu. 

Julia tem 10 anos e é quem mais está sofrendo com a perda da amiga que já fazia parte da família e da rotina. Ela chegava da escola e já ia direto ao encontro de Marqueize. As duas ficavam juntas até a hora de dormir.

Julia e Sandra estão a procura da calopsita de todas as formas possíveis , inclusive espalhando cartazes por toda a região, oferecendo uma recompensa de R$ 1.000 para quem encontrar Marqueize e devolver para elas. 


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