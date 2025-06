Câmera do Balanço refaz os passos de Adalberto Júnior no Autódromo de Interlagos antes de sua morte

O quadro Câmera do Balanço refez os prováveis passos do empresário Adalberto Júnior no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo, antes de ele desaparecer. Adalberto foi encontrado morto no dia 3 de junho, quatro dias após desaparecer, em 30 de maio, quando frequentava um evento de motos no local. Os investigadores suspeitam que o empresário tenha sofrido um golpe mata-leão em uma luta corporal com os seguranças privados do local. Ele teria tentado cortar caminho por uma área proibida para chegar mais rápido ao carro, quando teria topado com os seguranças. Confira os detalhes na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!