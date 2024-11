Câmera instalada em interior de veículo flagra assalto a motorista de aplicativo em SP

Um motorista de aplicativo foi rendido por quatro criminosos entre 19 e 20 anos e retirado do carro enquanto aguardava por um passageiro em Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Uma câmera instalada no interior do veículo flagrou a ação dos bandidos. O carro foi encontrado pela seguradora cerca de 40 minutos depois do roubo. Em outro caso, na Grande São Paulo, a câmera do veículo também registrou a ação de criminosos, que invadiram o veículo mesmo com a presença de passageiros, incluindo uma criança.