Câmera que estava acoplada no capacete de Adalberto pode ajudar a esclarecer o crime

A Polícia de São Paulo investiga a morte de Adalberto Júnior, de 36 anos, encontrado em um buraco no Autódromo de Interlagos. Antes de desaparecer, ele participava de um evento de motociclismo e chegou a gravar um vídeo com uma câmera acoplada ao capacete. O capacete foi localizado, mas a câmera está desaparecida, levantando a suspeita de que ela tenha sido retirada intencionalmente para apagar possíveis provas. As imagens registradas poderiam ajudar a esclarecer os últimos momentos de Adalberto. O conteúdo fica armazenado em um cartão de memória, cuja recuperação depende da localização do dispositivo.



