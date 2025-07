Caminhão-tanque do Exército passa por cima de carro estacionado em rua em Ponta Grossa (PR)

Um comboio de caminhões-tanque do Exército trafegou pela contramão em uma rua de Ponta Grossa, no Paraná. Durante o deslocamento, o motorista de um dos veículos perdeu o controle e colidiu com a lateral de um carro estacionado. Na sequência, houve ainda impacto com outro veículo. Ninguém ficou ferido no incidente. Os caminhões haviam acabado de sair do batalhão do Exército.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!