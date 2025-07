Campeonato internacional de confeitaria acontece pela primeira vez em São Paulo

No primeiro campeonato internacional de confeitaria realizado em São Paulo, equipes do Brasil, Taiwan, México, Alemanha e Chile competem com obras feitas de açúcar e chocolate. As criações são avaliadas por critérios como trabalho em equipe e desperdício de material. Na última quinta-feira (24), ocorreu uma competição entre padeiros, que terminou com a China como vencedora.



