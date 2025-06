Cantora Ana Bárbara Buldrini morre após fazer cirurgias plásticas na Turquia

A cantora Ana Bárbara Buldrini, de 31 anos, morreu após fazer cirurgias plásticas na Turquia. Ela foi até o país para fazer uma lipoaspiração, além de uma mamoplastia e um procedimento no nariz. Ana fez uma permuta com a clínica, onde ela iria divulgar os resultados nas redes sociais. Durante a cirurgia, ela teve uma parada cardiorrespiratória. O Balanço Geral conversou com o marido da cantora, que acusa a clínica de negligência.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!