Cantora é investigada após espalhar falsas multas para divulgar nova música

A cantora goiana Safó implementou uma estratégia de promoção inusitada ao distribuir multas falsas nos carros estacionados no Parque Flamboyant, em Goiânia, para divulgar sua nova música. O QR code nas notificações levava ao site do lançamento musical, mas a ação gerou polêmica e levou a Secretaria de Trânsito a abrir um inquérito na Polícia Civil. O chefe da Advocacia Setorial afirmou que a campanha pode ser considerada uma infração devido à falsificação de documentos públicos e uso indevido do serviço de segurança. Safi defendeu-se afirmando que era apenas uma ação publicitária, não uma tentativa de fraude, mas as investigações continuam.



