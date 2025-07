Carolina Dieckmmann se despede de Preta Gil durante velório no Rio de Janeiro

A atriz Carolina Dieckmmann se despediu de sua grande amiga Preta Gil no velório da cantora, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (25). O velório da artista é aberto ao público. Preta Gil morreu no último domingo (20), em Nova Iorque, nos Estados Unidos, enquanto tentava um tratamento alternativo para o câncer. Em decorrência da burocracia para o translado do corpo ao Brasil, o velório só acontece cinco dias depois. Preta será cremada, conforme sua vontade expressa em vida.



