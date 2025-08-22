Logo R7.com
Carretas colidem na Marginal Tietê e cabine fica destruída em São Paulo

O Balanço Geral conversou com um dos motoristas que se envolveu no acidente; machucado, ele disse que não sabe o que aconteceu

Balanço Geral|Do R7

Duas carretas colidiram na Marginal Tietê, importante via expressa de São Paulo, e a cabine de um dos caminhões ficou destruída, na tarde desta sexta-feira (22). A equipe de reportagem do Balanço Geral conversou com um dos motoristas que se envolveu no acidente. Ele estava machucado e disse, no primeiro momento, não ter entendido o que aconteceu ou o que causou o acidente. Os envolvidos aguardam a chegada do socorro.

