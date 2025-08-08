Carro de luxo cai em córrego e deixa dois mortos na zona sul de São Paulo

Duas pessoas morreram depois que um carro de luxo caiu em um córrego na região do Brooklin, na zona sul de São Paulo. As câmeras de segurança da via em que o veículo estava gravaram o momento do acidente. O carro, da marca BMW, estava em alta velocidade quando bateu em uma mureta, perdeu o controle e acabou por cair no córrego que estava à frente. As vítimas chegaram a receber atendimento médico, mas não resistiram.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!