Carro de luxo invade contramão, bate de frente com outro veículo e deixa feridos no interior de SP

Um grave acidente foi registrado em Piedade, no interior de São Paulo. Uma Ferrari vermelha perdeu o controle em uma curva, invadiu a contramão e bateu de frente com outro carro. Um homem de 52 anos e uma mulher de 53 ficaram feridos, um deles em estado grave. O motorista da Ferrari sofreu ferimentos leves, foi levado ao hospital e se recusou a fazer o teste do bafômetro. A perícia foi acionada e a Polícia Civil investiga o caso.



