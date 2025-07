Carro de secretário do governo de SP é atingido por motorista suspeito de embriaguez

Na manhã desta quarta-feira (9), um carro oficial, utilizado por um secretário do Governo do Estado de São Paulo e conduzido por seu motorista, foi atingido por outro veículo. Durante a abordagem, a polícia encontrou uma garrafa de vodca no porta-malas do carro do condutor suspeito de causar a colisão, o que levantou suspeitas de embriaguez ao volante. O motorista se recusou a realizar o teste do etilômetro e foi encaminhado à delegacia. O secretário não estava no veículo no momento do acidente.



