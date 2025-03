Carro é furtado de estacionamento e dona luta para receber R$ 66 mil

Um carro foi furtado de um estacionamento em Santo Amaro, na zona sul de SP. O suspeito entrou no local sem arrombar o portão e, pouco depois, saiu com o carro. Ele ainda desceu do veículo para fechar o portão. Erasmo de Assis, dono do estacionamento, escreveu uma carta para o delegado que investiga o crime e acusa uma pessoa que trabalhava no local de estar envolvida no crime. Segundo ele, o funcionário era o único que tinha as chaves do estacionamento. Enquanto isso, Moema Santos Araújo, dona do veículo furtado, luta para receber R$ 66 mil.



