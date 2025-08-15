Logo R7.com
Carro 'voador' atravessa quarteirão e causa destruição na zona norte de SP

Veículo atingiu pelo menos 12 carros após saltar de uma valeta em alta velocidade no bairro do Tucuruvi

Balanço Geral|Do R7

Uma cena impressionante chamou atenção na zona norte de São Paulo. Um carro em alta velocidade saltou de uma valeta no bairro do Tucuruvi e acabou “voando” por quase um quarteirão, atingindo diversos veículos estacionados. O acidente foi registrado por câmeras de segurança e viralizou nas redes sociais. O carro bateu em pelo menos 12 veículos, sendo três considerados perda total. Apesar da gravidade do acidente, não houve vítimas fatais.

