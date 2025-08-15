Carro 'voador' atravessa quarteirão e causa destruição na zona norte de SP
Veículo atingiu pelo menos 12 carros após saltar de uma valeta em alta velocidade no bairro do Tucuruvi
Uma cena impressionante chamou atenção na zona norte de São Paulo. Um carro em alta velocidade saltou de uma valeta no bairro do Tucuruvi e acabou “voando” por quase um quarteirão, atingindo diversos veículos estacionados. O acidente foi registrado por câmeras de segurança e viralizou nas redes sociais. O carro bateu em pelo menos 12 veículos, sendo três considerados perda total. Apesar da gravidade do acidente, não houve vítimas fatais.
