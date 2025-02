Casa desaba e outras ficam alagadas após córrego transbordar na zona norte de SP

No bairro do Jaraguá, na zona norte de São Paulo, uma casa desabou por conta das fortes chuvas. Quatro pessoas estavam na residência e foram resgatadas por um parente. O cachorro da família foi atingido pelos escombros e não sobreviveu. A área sofre com alagamentos devido a um córrego próximo que transborda com frequência durante tempestades intensas.



