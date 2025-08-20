Casais entram em luta corporal por bloqueio de entrada em estacionamento de condomínio

As câmeras de segurança de um condomínio na zona leste de São Paulo gravaram dois casais que entraram em luta corporal. O motivo da briga foi o bloqueio, por parte do veículo de um dos casais, na entrada para as vagas exclusivas para visitantes do condomínio. A confusão deixou as duas mulheres feridas. As imagens das câmeras de segurança mostram que, após ser golpeado com uma sacola pela mulher, o homem do outro carro partiu para cima dela junto com a esposa dele.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!