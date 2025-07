Casal de adolescentes planeja e comete assassinatos sob influência de jogo online

Um adolescente de 14 anos e sua namorada de 15 foram apreendidos sob suspeita de envolvimento no assassinato da família dele, no Rio de Janeiro. A polícia revelou que o jovem planejava o crime em mensagens trocadas com a namorada, motivado pelo desejo de se mudar para Mato Grosso e viver com ela. O casal se conheceu em um jogo online, que já foi proibido em outros países devido à sua natureza imprópria para menores de 18 anos. Após o crime, o adolescente tentou sacar R$ 30 mil da conta do pai e planejava vender bens da família.



