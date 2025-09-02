Casal é assaltado enquanto voltava de padaria na zona sul de São Paulo

Um casal foi assaltado enquanto voltava de uma padaria no Jardim Flórida Paulista, zona sul de São Paulo. O criminoso estava de moto e abordou os jovens pedindo o celular e a senha. Uma das vítimas passou a senha correta quatro vezes, mas o ladrão se irritou ao não conseguir desbloquear o aparelho. Ele estava armado e puxou o gatilho, mas a arma não disparou. Ele atirou novamente e a bala foi para o alto. O criminoso foi embora com o celular.

Em Hortolândia, interior de São Paulo, um caso parecido teve um fim trágico. A jovem Giovana, de apenas 15 anos, não conseguiu lembrar a senha do telefone no momento do assalto e foi morta pelo criminoso.