Casal é preso ao tentar tirar R$ 92 milhões da conta bancária de idoso

Um casal foi preso em flagrante ao tentar sacar R$ 92 milhões de uma conta bancária de um idoso em São Paulo. Eles usavam uma procuração falsa para tentar cometer o crime. O gerente do banco, desconfiado, contatou o correntista que negou a autorização. O setor antifraude detectou irregularidades no documento e acionou a polícia. Durante as investigações, descobriu-se que a mulher já havia realizado outra fraude, desviando mais de R$ 1 milhão de uma conta.



