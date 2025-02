Casal é preso suspeito de roubar casa de funcionária do Ministério Público em Osasco (SP)

Em Osasco (SP), cinco criminosos armados invadiram a casa de uma funcionária do Ministério Público, amarrando-a junto a sua filha e uma funcionária. Eles roubaram joias, dinheiro, eletrônicos e exigiram transferências bancárias antes de fugir com o carro da família. Após uma denúncia anônima, a polícia prendeu um casal na zona leste da capital e recuperou o veículo e outros pertences. As investigações continuam para capturar os outros envolvidos no crime.



