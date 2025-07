Casal é surpreendido por GCM de folga após assaltar farmácia em Carapicuíba (SP)

Um casal foi surpreendido por um Guarda Civil Municipal à paisana enquanto assaltava uma farmácia em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Durante a ação, o homem ficou responsável por pegar canetas emagrecedoras e a mulher, por roubar o dinheiro do caixa. A dupla já se preparava para fugir em uma moto com a placa coberta por uma sacola plástica, quando foi avistada pelo agente, que fazia compras. O guarda efetuou um disparo, atingindo a mulher, que caiu e foi imobilizada. O homem conseguiu fugir. A suspeita foi presa em flagrante. Nos primeiros cinco meses do ano, o roubo de canetas emagrecedoras aumentou 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Cada unidade pode custar mais de R$ 4 mil, dependendo da dose.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!