Casal invade joalheria em Santa Catarina e rouba mais de R$ 600 mil

Um casal invadiu uma joalheria dentro de um shopping de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e roubou mais de R$ 600 mil em joias. O crime aconteceu no dia 19 de julho e foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Após o roubo, o casal e uma terceira pessoa, que ajudou no assalto, fugiram para São Paulo. O setor de inteligência da Polícia Militar do estado identificou, na região de Itaquera, zona leste de São Paulo, o carro que foi usado para o roubo da joalheria e prendeu os três criminosos.



