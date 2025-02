Casal invade marcenaria em SP e furta equipamentos avaliados em quase R$ 30 mil

Um casal invadiu uma marcenaria na Vila Alpina, zona leste de SP, e furtou ferramentas avaliadas em quase R$ 30 mil. O crime ocorreu de forma planejada: o casal chegou por volta das 21h30 no local e tentou abrir as portas do estabelecimento. Eles conseguiram, porém, só foram realizar o crime à meia-noite, quando a rua estava tranquila. Os proprietários da marcenaria receberam materiais emprestados para continuarem a trabalhar, porém, a entrega dos móveis irá atrasar. Eles registraram um boletim de ocorrência, e receberam anonimamente a placa do carro usado no crime, o que ajuda na investigação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!