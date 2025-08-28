Casal revela sexo do bebê com música criativa e emocionante; confira

Daniela e Felipe decidiram inovar no tradicional chá de revelação ao escolherem a música como meio de anunciar o sexo do primeiro filho. O casal, que está à espera da chegada de Celina ou Bento, contou com a ajuda do amigo músico Estevam para criar uma canção cheia de pistas sobre quem estaria por vir.

O evento reuniu amigos próximos em um ambiente decorado especialmente para o momento. Ao contrário das tradicionais explosões coloridas ou balões cheios de fumaça rosa ou azul, a escolha pela arte musical trouxe um toque pessoal à celebração. A letra da música brincava com os nomes possíveis — Celina e Bento — criando expectativa entre os convidados.

Estevam já havia participado da história do casal ao cantar em seu casamento. Desta vez, ele aceitou o desafio de compor uma letra que refletisse as infinitas possibilidades que acompanham a chegada de uma nova vida. Durante a apresentação da canção no evento íntimo realizado na casa dos futuros pais em São Paulo , cada verso trazia rimas que confundiam ainda mais os presentes sobre se seria menina ou menino.

A emoção tomou conta quando finalmente foi anunciado: é uma menina! Os pais não contiveram as lágrimas ao descobrir que receberão Celina em breve. Para Daniela e Felipe, este momento marcou não apenas o início oficial da jornada parental, mas também reforçou seus laços afetivos através dessa experiência única compartilhada com amigos queridos.

