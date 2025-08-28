Casal revela sexo do bebê com música criativa e emocionante; confira
Daniela e Felipe optaram por uma canção especial para o chá revelação do primeiro filho
Daniela e Felipe decidiram inovar no tradicional chá de revelação ao escolherem a música como meio de anunciar o sexo do primeiro filho. O casal, que está à espera da chegada de Celina ou Bento, contou com a ajuda do amigo músico Estevam para criar uma canção cheia de pistas sobre quem estaria por vir.
O evento reuniu amigos próximos em um ambiente decorado especialmente para o momento. Ao contrário das tradicionais explosões coloridas ou balões cheios de fumaça rosa ou azul, a escolha pela arte musical trouxe um toque pessoal à celebração. A letra da música brincava com os nomes possíveis — Celina e Bento — criando expectativa entre os convidados.
Estevam já havia participado da história do casal ao cantar em seu casamento. Desta vez, ele aceitou o desafio de compor uma letra que refletisse as infinitas possibilidades que acompanham a chegada de uma nova vida. Durante a apresentação da canção no evento íntimo realizado na casa dos futuros pais em São Paulo, cada verso trazia rimas que confundiam ainda mais os presentes sobre se seria menina ou menino.
A emoção tomou conta quando finalmente foi anunciado: é uma menina! Os pais não contiveram as lágrimas ao descobrir que receberão Celina em breve. Para Daniela e Felipe, este momento marcou não apenas o início oficial da jornada parental, mas também reforçou seus laços afetivos através dessa experiência única compartilhada com amigos queridos.
