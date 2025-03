Casarão desaba sobre carro e deixa um morto no centro histórico do Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (20), um casarão desabou em uma região comercial do centro do Rio de Janeiro. A estrutura não veio abaixo por completo, então novos desabamentos podem acontecer no local. Há uma informação das pessoas que viram a estrutura cedendo de que uma família estava no local do desabamento. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro realiza mais buscas nos escombros e monitora a estrutura.



