Caso Adalberto: laudo aponta que empresário morreu asfixiado por compressão pulmonar

O laudo da autópsia de Adalberto Júnior foi entregue e aponta asfixia por compressão do pulmão como causa da morte do empresário. Os peritos também identificaram escoriações no pescoço da vítima, provavelmente causadas por um golpe mata-leão. O amigo de Adalberto, Rafael Aliste, que estava com ele no dia 30 de maio, quando o empresário desapareceu, disse à polícia que os dois haviam consumido álcool e maconha. No entanto, o exame toxicológico do corpo indicou o contrário.



