Caso Adalberto: mulher alerta sobre corpo em Interlagos (SP) antes de empresário ser achado morto

Uma mulher ligou para a Polícia Militar na segunda-feira (2), um dia antes do empresário Adalberto Junior ser encontrado morto, para dizer que um corpo tinha estava sendo escondido no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O marido dela, funcionário do local, teria passado a informação. Após o corpo do empresário ser encontrado na terça (3), a mulher voltou atrás, alegando engano. A polícia militar confirmou apenas ferimentos leves em outro incidente durante o evento.



Adalberto Amarilio dos Santos Junior participava de um evento de motociclismo no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Ele foi encontrado morto dentro de um buraco de obra com três metros de profundidade, sem calça, sem tênis e com o capacete na cabeça. O local fica isolado, com tapumes, e não é uma área de circulação do público. A perícia inicial apontou que o corpo tinha escoriações superficiais e que a morte provavelmente foi por compressão torácica, o que levou à asfixia. A polícia agora espera os resultados dos exames toxicológico e subungueal para saber se Adalberto estava desacordado ou sob efeito de alguma substância quando entrou no buraco.



