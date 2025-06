Caso Adalberto: perito analisa e esclarece laudos da morte de empresário

O perito forense Danilo Peleje esclareceu que a presença de sêmen no corpo de Adalberto não é indicativa de ato sexual. Ele explicou que o relaxamento muscular após a morte pode liberar fluidos corporais. A polícia investiga se Adalberto sofreu um golpe mata-leão, considerando as lesões e aguardando resultados de laudos de sangue. O caso segue sob segredo de Justiça. .



