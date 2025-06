Caso Adalberto: seguranças do Autódromo de Interlagos prestarão depoimento

Seguranças do Autódromo de Interlagos prestarão depoimento nas investigações do caso Adalberto. Cerca de 100 seguranças trabalharam durante o evento em que o empresário desapareceu. Um delegado está revisando trajetos com seguranças que trabalharam no festival.



