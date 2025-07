Caso Adalberto: seguranças suspeitos de envolvimento no crime apagaram dados dos celulares

O empresário Adalberto Júnior foi encontrado em um buraco no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Cinco seguranças são os principais suspeitos e tiveram seus celulares analisados, com confirmação de que dados foram apagados. No total, quinze celulares foram apreendidos. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa aguarda resultados periciais e busca mais testemunhas para concluir o inquérito sobre o crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!