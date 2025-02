Caso Alisson: mãe de menino morto pelo padrasto confessa que sabia das agressões que o filho sofria

Alisson Otávio da Silva, de 3 anos, foi morto pelo próprio padrasto, que forjou um desaparecimento do menino no Rio de Janeiro. Pedro Henrique está preso suspeito de matar o enteado e esconder o corpo em uma área de mata. O suspeito teria cometido o crime após a criança morder o dedo dele. A mãe de Alisson, Vitória Maria, confessou que sabia que o filho era agredido pelo padrasto e não foi presa, mas está sendo investigada por omissão.



