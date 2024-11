Caso bombons envenenados: ex-padastro de uma das crianças é o principal suspeito do crime

A polícia do Rio de Janeiro investiga o caso do envenenamento dos garotos Benjamim e Ythallo. Ambos morreram após ingerirem bombons com chumbinho. O principal suspeito é Rafael da Rocha Furtado, ex-padrasto de Benjamim. A família acredita que o veneno pode ter sido colocado no chocolate oferecido por Benjamim a Ythallo. A polícia busca Rafael para cumprir um mandado de prisão temporária.