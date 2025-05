Caso Bruno: suspeita de armar emboscada para ex-companheiro é presa em São Paulo

A suspeita de armar uma emboscada para o ex-companheiro no interior de São Paulo foi presa. Anete Rodrigues, de 43 anos, contou com a ajuda de dois comparsas para matar Bruno Monteiro, de 33 anos. Ele saiu para vender um carro de luxo e nunca mais voltou. O corpo dele foi encontrado carbonizado em um matagal. Os investigadores acreditam que Anete queria parte da herança milionária de Bruno após a separação e os dois teriam discutido antes do crime.



