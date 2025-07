Caso de mulher espancada com 61 socos reforça altos índices de feminicídio no país

O caso da mulher que foi espancada pelo namorado com 61 socos reforça o cenário de altos índices de feminicídio no país. O ex-jogador de basquete Igor Cabral, de 29 anos, agrediu a mulher em um condomínio em Natal, no Rio Grande do Norte. A vítima teve que passar por uma cirurgia de reconstrução facial. O agressor foi preso em flagrante e a Justiça converteu a prisão dele para preventiva. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a alta no número de casos de feminicídio no país foi de 1,2%, maior taxa desde 2015.



