Caso Henry Borel: justiça nega habeas corpus para Monique Medeiros

O ministro do STF, Gilmar Mendes, negou o pedido de habeas corpus para Monique Medeiros, que está presa há quase dois anos sob suspeita de participação no assassinato do filho Henry Borel. A defesa alegou agressões dentro da prisão e ameaças à sua integridade. No entanto, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que ela está em uma cela individual em uma área destinada para mulheres que cometeram crimes contra crianças e não registrou queixa contra a suposta agressora.