Caso Igor Peretto: suspeito faz gesto polêmico em audiência sobre morte de empresário

Mário Vitorino, cunhado e sócio do empresário Igor Peretto, fez um gesto polêmico com a mão ao chegar ao fórum para a primeira audiência sobre o crime. A família de Igor interpretou o sinal como uma referência a uma facção criminosa. O empresário foi morto dentro do apartamento da irmã, em Praia Grande, litoral de São Paulo, após descobrir um relacionamento amoroso entre sua esposa, Rafaela, sua irmã, Marcelly, e Mário. Todos os envolvidos estão presos e respondem pelo assassinato



