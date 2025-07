Caso Larissa: depoimento de profissional do Samu indica que mãe e filho mentiram para a polícia

O depoimento de uma profissional do Samu, que fez o socorro de Nathalia Garnica no dia da morte dela, indicou que a mãe e o irmão da vítima mentiram à polícia sobre o caso. As principais contradições nos depoimentos de Elizabeth Arrabaça e do médico Luiz Antonio Garnica dizem respeito aos horários em que o óbito de Nathalia teria acontecido. Elizabeth e Luiz, mãe e filho, estão presos suspeitos pelo envenenamento da professora de pilates Larissa Rodrigues, esposa do médico. Além disso, a polícia investiga a participação deles na morte por envenenamento da irmã de Luiz, Nathalia Garnica.



