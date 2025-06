Caso Larissa Manuela: juiz nega pedido de prisão de padrasto de menina de 10 anos assassinada

O advogado Fábio Costa informou que o juiz negou pela segunda vez o pedido de prisão temporária do padrasto da menina Larissa Manuela. A decisão considerou informações apresentadas pela polícia, mas o padrasto permanece sob investigação e deve seguir orientações para não deixar a comarca de Barueri, na Grande São Paulo. A vítima foi encontrada morta pela mãe, dentro de casa, com quatro facadas no pescoço e tórax.



